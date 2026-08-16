Optiroute: La startup que revoluciona la logística y el transporte nacional mediante IA

Vanessa Peña, CEO de Optiroute, explicó el impacto de su plataforma en la eficiencia logística nacional al utilizar inteligencia artificial para resolver los complejos desafíos del transporte de mercancías.

El proyecto, ganador del concurso ValpoEmprende 2025, nació en 2018 con una mirada regionalista desde Valparaíso, buscando solucionar los problemas de planificación de una amiga emprendedora: "A través de los fondos de Start-Up Chile pudimos pasar de la idea a algo concreto y usable", recordó Peña en una nueva edición de Esa es la Idea en Cooperativa.

La ingeniera comercial destacó que la flexibilidad ha sido clave para el crecimiento de Optiroute, adaptándose a diversos rubros como florerías, veterinarias y hasta servicios de vacunación.

Actualmente cuentan con más de 50 clientes activos en todo el país que operan de manera autónoma gracias a su herramienta tecnológica.

La ejecutiva también subrayó la importancia de innovar fuera de Santiago y el rol fundamental del ecosistema regional en su consolidación empresarial, pues -explicó- "existe un círculo de startups que busca generar articulación para retener el talento y disminuir brechas entre las empresas".

La líder de la premiada iniciativa logística resaltó el aprendizaje constante obtenido gracias al feedback de sus usuarios, lo que les permitió estandarizar su servicio: "Fuimos escuchando siempre lo que nos pedían nuestros clientes y en base a eso crecimos.

"Nosotros le damos visibilidad a toda la cadena", aseveró.