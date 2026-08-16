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Optiroute: La startup que revoluciona la logística y el transporte nacional mediante IA

Vanessa Peña, CEO de Optiroute, explicó el impacto de su plataforma en la eficiencia logística nacional al utilizar inteligencia artificial para resolver los co...

📅 27 ago a las 16:55 hrs ⏱️ 3 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Optiroute: La startup que revoluciona la logística y el transporte nacional mediante IA
📌 QUÉ PASÓ

Optiroute: La startup que revoluciona la logística y el transporte nacional mediante IA

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 16:55 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Nacional
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Vanessa Peña, CEO de Optiroute, explicó el impacto de su plataforma en la eficiencia logística nacional al utilizar inteligencia artificial para resolver los complejos desafíos del transporte de mercancías.

El proyecto, ganador del concurso ValpoEmprende 2025, nació en 2018 con una mirada regionalista desde Valparaíso, buscando solucionar los problemas de planificación de una amiga emprendedora: "A través de los fondos de Start-Up Chile pudimos pasar de la idea a algo concreto y usable", recordó Peña en una nueva edición de Esa es la Idea en Cooperativa.

La ingeniera comercial destacó que la flexibilidad ha sido clave para el crecimiento de Optiroute, adaptándose a diversos rubros como florerías, veterinarias y hasta servicios de vacunación.

Actualmente cuentan con más de 50 clientes activos en todo el país que operan de manera autónoma gracias a su herramienta tecnológica.

La ejecutiva también subrayó la importancia de innovar fuera de Santiago y el rol fundamental del ecosistema regional en su consolidación empresarial, pues -explicó- "existe un círculo de startups que busca generar articulación para retener el talento y disminuir brechas entre las empresas".

La líder de la premiada iniciativa logística resaltó el aprendizaje constante obtenido gracias al feedback de sus usuarios, lo que les permitió estandarizar su servicio: "Fuimos escuchando siempre lo que nos pedían nuestros clientes y en base a eso crecimos.

"Nosotros le damos visibilidad a toda la cadena", aseveró.
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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Nacional, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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