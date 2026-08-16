🔍 BUSCAR
SANTIAGO • VALPARAÍSO • CONCEPCIÓN • REGIONES
✉️ BOLETÍN DIARIO

Chile Noticias

El Diario Digital de Chile • Cobertura Nacional y Regional en Tiempo Real

Pellegrini tras derrota ante Levante: La valoración del partido es absolutamente negativa

El entrenador de Real Betis, Manuel Pellegrini, lamentó la actuación de su equipo este sábado en la derrota ante Levante por 5-2 en Ciudad de Valencia y reconoc...

📅 29 ago a las 14:22 hrs ⏱️ 3 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
📢 Compartir Noticia:
💬 WhatsApp 𝕏 X 📘 Facebook ✈️ Telegram
Espacio Publicitario Oficial
Pellegrini tras derrota ante Levante: La valoración del partido es absolutamente negativa
📌 QUÉ PASÓ

Pellegrini tras derrota ante Levante: La valoración del partido es absolutamente negativa

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 14:22 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Nacional
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El entrenador de Real Betis, Manuel Pellegrini, lamentó la actuación de su equipo este sábado en la derrota ante Levante por 5-2 en Ciudad de Valencia y reconoció los errores defensivos de sus jugadores.

"La valoración es absolutamente negativa porque nos hicieron cinco goles y bajamos muchísimo en la segunda parte. Estuvimos dos veces por debajo en el marcador por errores nuestros, pero pudimos empatarlo en la primera parte.

Luego tuvimos la ocasión de Parrott al inicio de la segunda, parte pero ahí desaparecimos", explicó Pellegrini en rueda de prensa.

Preguntado sobre los cambios en defensa, totalmente nueva con respecto al partido del martes ante el Valencia, Pellegrini se centró en los errores colectivos: "Esta defensa dejó la portería a cero el primer partido.

Contra Valencia también, cambiamos la defensa y no nos hicieron goles. Son jugadores hechos y tenemos que jugar 8 partidos en 27 días".

El chileno restó importancia a la temperatura durante el partido de este sábado e insistió en los errores: "El calor es el mismo para los dos equipos. Ha sido más por falta de concentración defensiva, sobre todo a balón parado".

El próximo partido de Real Betis será un duro desafío en La Cartuja de Sevilla, ya que tendrá que recibir a Real Madrid, el viernes 4 de septiembre, a las 15:00 horas (19:00 GMT).

Publicidad Relevante

2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Nacional, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

Noticias Relacionadas

Subsecretario Pavez visitó La Araucanía para coordinar medidas de seguridad
Política

Subsecretario Pavez visitó La Araucanía para coordinar medidas de seguridad

📅 29 ago
Unión Española recibe a Rangers de Talca en la Liga de Ascenso
Nacional

Unión Española recibe a Rangers de Talca en la Liga de Ascenso

📅 29 ago
Couso reitera críticas a la reforma: Permitiría espiar a periodistas y exiliar a disidentes
Política

Couso reitera críticas a la reforma: Permitiría espiar a periodistas y exiliar a disidentes

📅 29 ago
🇨🇱 Red de Portales y Servicios Nacionales Herramientas Ciudadanas
ChileDeportes.cl Radar Deportivo SismosChile.cl Sismos en Vivo SaldoBip.com Consulta Bip! FeriadosChile.com Festivos 2026 NotariosChile.com Notarías de Turno Valor-UF.cl Cotización UF