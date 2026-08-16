Presidente Kast tras recurso que ordenó el retorno de cuatro miembros del clan Chen a la cárcel de Alto Hospicio: “Trasladamos crimen organizado y nos ponen un recurso… ¿dónde queda la autoridad de Gendarmería?”

En el marco del la conmemoración al Día del Camionero, el Presidente José Antonio Kast hizo una defensa del plan de seguridad presentado por el Gobierno y las acciones que han llevado a cabo.

En esa línea recordó la Operación Cancerbero y criticó el recurso presentado ante el Juzgado de Garantía de Iquique, el cual ordenó devolver a cuatro reos del clan Chen desde la cárcel La Laguna de Talca de regreso al complejo penitenciario de Alto Hospicio.