El Ciudadano

Columna / Reconciliación no es rendición: una tercera vía para Chile Por: Gastón Sepúlveda E. Observo con profunda preocupación el actual escenario político chileno, agravado en el último tiempo y habiendo vivido de cerca los ciclos de luz y las noches más oscuras de nuestra historia republicana.

Nos hemos acostumbrado a una dinámica estéril: una ...

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