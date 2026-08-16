Servicio Secreto investiga video iraní que amenaza a Barron Trump

El Servicio Secreto de Estados Unidos afirmó estar al tanto del video emitido por la televisión estatal de Irán que parece amenazar la vida de Barron Trump, hijo menor del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según publicó CNN, los medios iraníes han difundido repetidamente contenido que amenaza la vida del mandatario estadounidense y de su familia tras el asesinato del exlíder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

Anteriormente se emitieron amenazas a la primera dama Melania Trump.

El vocero del Servicio Secreto, Nate Herring, señaló mediante un comunicado a dicho medio que el órgano está al tanto del video e "investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza contra las personas bajo nuestra protección (...).

Por motivos de seguridad operativa, no hablamos de asuntos de inteligencia relacionados con la protección".

Iranian state TV aired a propaganda video titled "Where to kill Barron Trump?" showing stylized graphics claiming the 20-year-old is "fully monitored" and referencing a $10 million bounty.

The US Secret Service confirmed it is aware of the video and "investigates anything that… pic.twitter.com/PeF8fRBPzq

Asimismo, hacia el final del metraje se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por el asesinato del joven.

El video fue transmitido por la cadena iraní IRIB, medio estatal considerado afín a sectores de línea dura del régimen iraní. El director de la cadena es nombrado directamente por el líder supremo de Irán.