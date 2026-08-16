Xavi, nuevo DT de Países Bajos: "Estamos aquí para ganar"

Xavi Hernández aseguró durante su presentación oficial como nuevo DT de Países Bajos que llegó para "competir, disfrutar y ganar", con la intención de construir un equipo que domine partidos.

"Estamos aquí para competir, estamos aquí para disfrutar y estamos aquí para ganar", afirmó en su primera rueda de prensa como estratego de la selección europea, llevada a cabo en la sede de la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).

"Si jugamos un buen fútbol -y por buen fútbol entiendo llevar la iniciativa, dominar el partido y jugar de manera ofensiva-, estaremos más cerca de ganar y de conseguir resultados. Esa es mi idea, mi filosofía", añadió.

Xavi, quien recordó la influencia que el fútbol neerlandés ha tenido en su trayectoria como jugador y entrenador, afirmó tener "muchos vínculos con este país" y aseguró tener la "sensación" de que va "a la universidad del fútbol".

A su vez, el histórico exvolante de FC Barcelona y campeón del mundo con España evitó hablar de los anteriores estrategos del combinado, a pesar de ser consultado sobre el tema.

"No estoy aquí para hablar del pasado. Estoy aquí para hablar del presente y del futuro. Respeto muchísimo lo que Ronald Koeman hizo por Países Bajos y también lo que Louis van Gaal hizo en el pasado, pero eso es el pasado", dijo.

Xavi ya contactó a futbolistas y observará en las próximas semanas a varios jugadores antes de elaborar su lista para la Nations League, en la que Países Bajos debutará ante Alemania el 24 de septiembre.

"No me importa la edad. No me importan los nombres. Si un jugador rinde, vendrá", manifestó.

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