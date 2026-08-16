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Xavi, nuevo DT de Países Bajos: "Estamos aquí para ganar"

Xavi Hernández aseguró durante su presentación oficial como nuevo DT de Países Bajos que llegó para "competir, disfrutar y ganar", con la intención de construir...

📅 25 ago a las 13:37 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Xavi, nuevo DT de Países Bajos: "Estamos aquí para ganar"
📌 QUÉ PASÓ

Xavi, nuevo DT de Países Bajos: "Estamos aquí para ganar"

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 13:37 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Deportes
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Xavi Hernández aseguró durante su presentación oficial como nuevo DT de Países Bajos que llegó para "competir, disfrutar y ganar", con la intención de construir un equipo que domine partidos.

"Estamos aquí para competir, estamos aquí para disfrutar y estamos aquí para ganar", afirmó en su primera rueda de prensa como estratego de la selección europea, llevada a cabo en la sede de la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).
"Si jugamos un buen fútbol -y por buen fútbol entiendo llevar la iniciativa, dominar el partido y jugar de manera ofensiva-, estaremos más cerca de ganar y de conseguir resultados. Esa es mi idea, mi filosofía", añadió.

Xavi, quien recordó la influencia que el fútbol neerlandés ha tenido en su trayectoria como jugador y entrenador, afirmó tener "muchos vínculos con este país" y aseguró tener la "sensación" de que va "a la universidad del fútbol".

A su vez, el histórico exvolante de FC Barcelona y campeón del mundo con España evitó hablar de los anteriores estrategos del combinado, a pesar de ser consultado sobre el tema.

"No estoy aquí para hablar del pasado. Estoy aquí para hablar del presente y del futuro. Respeto muchísimo lo que Ronald Koeman hizo por Países Bajos y también lo que Louis van Gaal hizo en el pasado, pero eso es el pasado", dijo.

Xavi ya contactó a futbolistas y observará en las próximas semanas a varios jugadores antes de elaborar su lista para la Nations League, en la que Países Bajos debutará ante Alemania el 24 de septiembre.

"No me importa la edad. No me importan los nombres. Si un jugador rinde, vendrá", manifestó.

Watch the first press conference with Xavi Hernández live! 🎥https://t.co/9eci5imfj7#NothingLikeOranje pic.twitter.com/zGtjvR6bAs

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Deportes, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
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