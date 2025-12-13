Nueva Ley de Seguridad Municipal refuerza la protección de inspectores.

Reglamento de la Ley de Seguridad Municipal en Chile: La reciente aprobación de la Nueva Ley de Seguridad Municipal trae consigo medidas significativas para reforzar la seguridad de los funcionarios municipales. Esta normativa establece un agravante penal para agresiones a inspectores, protegiendo así a quienes diariamente se enfrentan a situaciones de riesgo en las calles.

Impacto inmediato en la seguridad municipal

Un aspecto crucial de esta legislación es que introduce medidas de vigencia inmediata que fortalecen la protección penal de los funcionarios municipales. Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito, subrayó que esta normativa no solo reconoce formalmente las funciones de patrullaje y apoyo a Carabineros, sino que también legitima su intervención en delitos flagrantes.

Capacitación y equipamiento para los funcionarios

Además, permite la adquisición de equipamiento de protección, como chalecos antibalas y cámaras corporales, respaldado por financiamiento estatal, lo que es crucial en un contexto donde la transparencia y la responsabilidad son esenciales, como se evidenció en el caso de un funcionario de Fiscalía en prisión preventiva por malversación.

Regulación de implementos y rol en detenciones

La normativa también contempla excepciones a la Ley de Armas para ciertos elementos, como bastones retráctiles y gas pimienta. Estos serán regulados por un reglamento que definirá su uso y protocolos. Sin embargo, es importante destacar que los funcionarios no están autorizados para trasladar detenidos, debiendo esperar la llegada de Carabineros.

Expectativas para el reglamento completo

Leitao enfatizó la importancia de avanzar con cautela, asegurando que las normas sean robustas para proteger a los funcionarios y la ciudadanía, y subrayó que es crucial que la aprobación de la Ley de Seguridad Municipal se dé pronto.

Mirada al futuro de la seguridad municipal

La implementación de esta ley podría marcar un antes y un después en cómo se percibe y se gestiona la seguridad en las comunas. La expectativa es que, con el tiempo, estas medidas no solo fortalezcan la capacidad de reacción de los funcionarios, sino que también generen un cambio cultural en la relación entre la comunidad y los organismos de seguridad.

