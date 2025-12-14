Operación en Renaico Desmantela Red de Robo de Combustible

Detención de una Banda Dedicada al Robo de Combustible en Renaico: En un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones de Angol y la Fiscalía Local, se logró detener a cinco individuos implicados en el robo sistemático de combustible desde predios agrícolas en la comuna de Renaico. Esta operación, que se llevó a cabo entre este viernes y sábado, marca un hito en la lucha contra la delincuencia rural.

Impacto Económico en el Sector Agrícola de Malleco

El grupo delictivo, que había operado desde el invierno de 2024, logró sustraer 20 mil litros de petróleo, cuyo valor asciende a 25 millones de pesos. Estos robos afectaron principalmente a huertos de cerezas destinados a la exportación, generando un significativo perjuicio económico para los productores locales.

Coordinación Efectiva para la Seguridad Rural

Según el subprefecto Cristian Guedda Morales, quien lidera la Brigada Investigadora de Robos de Angol, la operación fue un éxito que reafirma el compromiso con la seguridad rural. Este esfuerzo mancomunado no solo neutralizó una amenaza económica, sino que también protege las actividades productivas estratégicas de la provincia.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Angol para enfrentar su respectiva audiencia de control, lo que marca el inicio de un proceso judicial que busca justicia para los afectados.

El Panorama General

Esta operación no solo representa un logro contra el crimen, sino que también subraya la importancia de proteger los recursos agrícolas, vitales para la economía local y nacional. La continuidad de tales esfuerzos es crucial para mantener la seguridad y prosperidad de las comunidades rurales.

