Querella del INDH por caso de teniente de Carabineros en Ercilla

Querella del INDH por Vejaciones Injustas en Ercilla: El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado una querella por “vejaciones injustas” ante el Juzgado de Garantía de Collipulli. Este paso legal responde al fallecimiento del teniente de Carabineros, Robert Ruiz, ocurrido el pasado 15 de noviembre en la Comisaría de Control de Orden Público (COP) de Pailahueque, en la región de La Araucanía.

Detalles del suceso en la Comisaría de Pailahueque

La víctima, el teniente Robert Ruiz, se encontraba en el COP tras ser convocado por la desaparición de un fusil. La información proporcionada a su esposa fue confusa; inicialmente se le dijo que Ruiz había sufrido un accidente y que estaba siendo trasladado al hospital de Victoria, para luego ser informada que realmente estaba en el hospital de Temuco.

Investigación interna y circunstancias del deceso

El teniente Ruiz estaba bajo investigación por el Servicio de Asuntos Internos de Carabineros (Saicar). Permaneció en la comisaría desde las 11 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Durante el mismo período, la Fiscalía Militar realizó un registro en su domicilio. Según el relato de los funcionarios, Ruiz forcejeó con miembros del Saicar en un intento de desarmarlos, y al no conseguirlo, se dirigió a otra sección de la comisaría donde, según los informes, se disparó.

Implicaciones y estándares de derechos humanos

El INDH argumenta que los procedimientos aplicados podrían no haber cumplido con los estándares de derechos humanos adecuados, lo que justifica su querella por “vejaciones injustas”. Este enfoque subraya la importancia de garantizar que todos los procedimientos sean ejecutados respetando los derechos del imputado.

Una Mirada a Futuro

El caso del teniente Ruiz pone en el foco la necesidad de revisar y reforzar los protocolos de derechos humanos en las instituciones de seguridad en Chile. Este hecho invita a una profunda reflexión sobre cómo se manejan las investigaciones internas y el trato a los funcionarios involucrados.

