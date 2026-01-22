Real Madrid Enfrenta al Mónaco en una Noche Decisiva para su Futuro en la Champions League

Con la presión de la clasificación directa sobre sus hombros, el Real Madrid recibe al AS Mónaco en el Santiago Bernabéu. Una victoria es imperativa para el proyecto de Álvaro Arbeloa y la estabilidad institucional del club.

El Estadio Santiago Bernabéu será el escenario de un duelo de alto voltaje este martes 20 de enero de 2026. A las 17:00 horas (Chile), el Real Madrid, bajo el mando técnico de Álvaro Arbeloa, se medirá al AS Mónaco en un partido que trasciende lo deportivo: es una prueba de fuego para la nueva dirección y un examen obligatorio en la fase de liga de la Champions League. El Merengue, tras un inicio de año inestable, no puede permitirse otro traspié si quiere mantener el control de su destino en la máxima competición continental.

Expediente Relacionado Colo Colo Enfrenta a Peñarol en el Centenario: Último Ensayo Antes del Debut en la Liga 2026

Reporte Audiovisual // mATI86mg

CLAVES DEL ARCHIVO

• Obligación táctica: Solo la victoria mantiene al Real Madrid en puestos de clasificación directa para la siguiente fase, un objetivo mínimo para la entidad.

Solo la victoria mantiene al Real Madrid en puestos de clasificación directa para la siguiente fase, un objetivo mínimo para la entidad. • Prueba de mando: Este es el segundo partido oficial de Álvaro Arbeloa en el banquillo, tras su debut victorioso en Liga. La Champions exige otro nivel.

Contexto y Desarrollo



El partido llega en un momento de transición crítica para el Real Madrid. La salida de Xabi Alonso y la llegada de Arbeloa han marcado un punto de inflexión en la temporada. La victoria ante el Levante sirvió como un bálsamo, pero la Champions League es el termómetro real de cualquier proyecto en el club blanco.

El AS Mónaco no será un rival dócil. Llega al Bernabéu con la intención de complicar a un Madrid que históricamente ha sufrido contra equipos franceses con propuestas técnicas audaces. La presión, sin embargo, recae íntegramente sobre los locales, cuya plantilla debe demostrar que puede responder en los momentos decisivos.

La cobertura del encuentro estará a cargo de ESPN para la señal tradicional, mientras que la plataforma Disney+ ofrecerá la transmisión en streaming. La designación del árbitro noruego Espen Eskås añade un factor de neutralidad a un partido que promete intensidad desde el pitido inicial.

“En el Real Madrid, los partidos de Champions no se juegan, se afrontan. Esta noche, el Bernabéu no pide una actuación, exige un resultado. Es la ley no escrita del club más grande de Europa.”

Más allá de los tres puntos, este duelo servirá para calibrar la verdadera capacidad de Arbeloa para gestionar el vestuario en partidos de máxima exigencia europea. Un triunfo sólido podría marcar el verdadero punto de partida de su era. Una derrota, en cambio, encendería todas las alarmas y pondría en duda la solvencia del proyecto a medio camino de la temporada. El Madrid no solo juega por la clasificación; juega por su credibilidad.