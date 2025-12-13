Tensión en Metro Parque O’Higgins: Robo Provoca Tiroteo y Caos

Balacera en las Afueras del Metro Parque O’Higgins tras un Robo en una Farmacia: Un incidente violento sacudió las inmediaciones de la estación Parque O’Higgins del Metro de Santiago, resultando en un tiroteo que culminó con la detención de cinco personas. La escena se desencadenó tras un robo con intimidación en una farmacia de Ñuñoa, llevando a un operativo policial que finalizó con disparos.

El Proceso del Robo y la Persecución

El evento comenzó en una farmacia Cruz Verde ubicada en la avenida José Pedro Alessandri, donde un grupo de asaltantes ejecutó un robo con intimidación. La policía fue alertada rápidamente mediante una llamada al 133, lo que dio inicio a un seguimiento controlado del vehículo involucrado en la fuga.

Intervención Policial en Parque O’Higgins

El seguimiento culminó cerca del Parque O’Higgins, donde el vehículo de los asaltantes realizó maniobras peligrosas, poniendo en riesgo a los transeúntes y a los oficiales presentes. Esta situación obligó a los carabineros a utilizar sus armas de servicio, lo que resultó en una persona herida, ahora estable en la Posta Central.

Detenidos e Implicaciones Legales

El operativo concluyó con la detención de cuatro mujeres y un hombre, todos chilenos y mayores de edad. Algunos de ellos cuentan con antecedentes penales y órdenes de detención vigentes. El caso está ahora bajo la jurisdicción del Ministerio Público, mientras que LABOCAR y el OS9 de Carabineros continúan con la investigación.

Reacciones y Seguridad Ciudadana

El coronel Claudio Rosales, de la Prefectura Santiago Oriente, señaló la necesidad de medidas firmes para evitar situaciones similares en el futuro. Este incidente resalta la creciente preocupación por la seguridad en áreas públicas y la respuesta de las autoridades ante tales amenazas.

El Panorama General

Este evento invita a reflexionar sobre la efectividad de las estrategias de seguridad pública en zonas urbanas y la necesidad de protocolos que protejan tanto a ciudadanos como a los agentes de la ley.

