Vientos Catapultan Incendios en el Biobío: El Fenómeno Meteorológico que Desafía el Combate

Un contraste térmico extremo y vientos descendentes desde la cordillera de Nahuelbuta actúan como un motor atmosférico, intensificando las llamas y complicando las estrategias de contención de los incendios en el Biobío.

La batalla contra los incendios forestales en la Región del Biobío enfrenta un adversario invisible y determinante: un patrón de vientos intensificado por un fenómeno meteorológico local. Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el choque entre el aire fresco costero y las altas temperaturas del interior, potenciado por corrientes que descienden de la cordillera, ha creado un escenario crítico para la propagación del fuego. Este mecanismo no solo seca la vegetación con rapidez, sino que otorga a las llamas una velocidad que supera la capacidad de respuesta terrestre.

CLAVES DEL ARCHIVO

• Motor Térmico: El contraste entre la costa nublada y el interior despejado genera corrientes de aire que avivan el fuego.

• Viento Catabático: Aire que desciende de la cordillera de Nahuelbuta recalienta zonas como Florida, Chillán e Itata, elevando el riesgo.

Contexto y Desarrollo



El meteorólogo de la DMC, Arnaldo Zúñiga, explicó que este fenómeno actúa como un acelerador natural. “Uno incluso puede avanzar unos pocos kilómetros hacia el interior de la región y las temperaturas se disparan producto del viento que desciende”, señaló en el programa Lo Que Queda del Día. Este flujo, conocido como viento catabático, funciona como un soplete sobre el territorio, eliminando la humedad residual y transportando pavesas a grandes distancias.

La situación expone una vulnerabilidad sistémica: las tácticas de combate, diseñadas para condiciones normales, quedan obsoletas frente a una dinámica atmosférica tan agresiva. El fuego ya no se propaga solo; es transportado y potenciado por columnas de aire caliente y seco, creando frentes impredecibles y saltos de chispas que burlan cortafuegos y líneas de defensa.

“El viento es el responsable de las extremas condiciones en el interior… esa zona de Florida, incluso Chillán e Itata, están más cálidas. Por ende, ese flujo… dificulta las estrategias de contención terrestre”.

Este episodio no es un evento aislado, sino un patrón que, según los expertos, podría intensificarse con el cambio climático. La comprensión en tiempo real de estos microclimas y la integración de modelos predictivos de viento en la logística de emergencia se vuelven no solo una ventaja táctica, sino una necesidad operativa para la protección de vidas y ecosistemas. La meteorología, así, deja de ser un dato del pronóstico para convertirse en el eje central de la gestión del desastre.