Chile Noticias

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OFICIAL BANCO CENTRAL & SII

Indicadores Financieros & Calculadoras en Vivo

Cotizaciones actualizadas al minuto con conversores bidireccionales de UF, Dólar, Euro, retención de boletas de honorarios y reajuste de contratos por inflación (IPC).

UF (HOY) 🟢 Oficial
$40.054,20
Unidad de Fomento
DÓLAR OBSERVADO USD/CLP
$913,50
Banco Central de Chile
EURO EUR/CLP
$994,20
Tipo de cambio oficial
UTM (MENSUAL) SII
$71.649
Vigente mes actual
IPC (INFLACIÓN) INE
+0,7%
Acumulada 12m: 4,5%
TPM Tasa
5,25%
Política Monetaria
LIBRA DE COBRE LME
$4,38 USD
Bolsa de Londres
IPSA Bolsa
6.540,80
Bolsa de Santiago

🧮 Suite de Calculadoras Financieras de Chile

Tasa UF aplicada: $40.854
Resultado Equivalente:
$408.540 CLP

❓ Preguntas Frecuentes sobre Indicadores Económicos

¿Cómo se determina el valor de la UF día a día?

La UF se calcula a partir del día 10 de cada mes hasta el día 9 del mes siguiente según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INE.

¿Qué es el Dólar Observado?

Es el promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares spot realizadas por las entidades bancarias durante el día hábil bancario anterior, publicado oficialmente por el Banco Central de Chile.

¿Cuál es la diferencia entre UTM y UTA?

La UTM (Unidad Tributaria Mensual) se usa para multas, tributos e impuestos mensuales. La UTA (Unidad Tributaria Anual) equivale a 12 UTM.

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