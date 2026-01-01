Chile Noticias

¿Cómo se determina el valor de la UF día a día? La UF se calcula a partir del día 10 de cada mes hasta el día 9 del mes siguiente según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INE.

¿Qué es el Dólar Observado? Es el promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares spot realizadas por las entidades bancarias durante el día hábil bancario anterior, publicado oficialmente por el Banco Central de Chile.