Chile Noticias

Indicadores Financieros & Calculadoras en Vivo
Cotizaciones actualizadas al minuto con conversores bidireccionales de UF, Dólar, Euro, retención de boletas de honorarios y reajuste de contratos por inflación (IPC).
🧮 Suite de Calculadoras Financieras de Chile
❓ Preguntas Frecuentes sobre Indicadores Económicos
La UF se calcula a partir del día 10 de cada mes hasta el día 9 del mes siguiente según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INE.
Es el promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares spot realizadas por las entidades bancarias durante el día hábil bancario anterior, publicado oficialmente por el Banco Central de Chile.
La UTM (Unidad Tributaria Mensual) se usa para multas, tributos e impuestos mensuales. La UTA (Unidad Tributaria Anual) equivale a 12 UTM.