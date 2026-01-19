Analista Internacional Define la Interna en EEUU como un Completo Caos

Patricio Zamorano, experto radicado en Washington D.C., diagnostica una crisis institucional profunda tras la muerte de Renee Good y el despliegue de ICE, marcando un quiebre histórico en el federalismo estadounidense.

La muerte a tiros de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, ha desencadenado una ola de protestas masivas y una confrontación legal sin precedentes entre estados y el gobierno federal. Para el analista internacional Patricio Zamorano, este episodio revela una “interna en EEUU” que solo puede definirse con dos palabras: “completo caos”.

Reporte Audiovisual // uuARj7-v

CLAVES DEL ARCHIVO

• Estados como Minnesota e Illinois han presentado demandas contra la administración Trump por el despliegue y las tácticas de agentes federales de ICE.

El caso de Renee Good, una mujer blanca sin antecedentes, poeta y activista, ha sido descrito como un punto de inflexión simbólico comparable al de George Floyd en 2020.

Contexto y Desarrollo



Las manifestaciones, que se extienden desde Minneapolis hasta Washington D.C., exigen justicia y el fin de lo que los organizadores califican como la militarización de la política migratoria. Videos del incidente, ampliamente difundidos, han alimentado la indignación nacional.

Zamorano, en entrevista con El Mostrador, sostiene que la administración Trump está ejerciendo una presión inédita sobre los estados, utilizando fuerzas federales “de manera mal utilizada” con el objetivo de generar caos, particularmente en jurisdicciones gobernadas por demócratas. Según el analista, la militarización de la política migratoria “no es un daño colateral”, sino parte del diseño.

El conflicto ha escalado a los tribunales, donde la querella de Minnesota no es vista como un mero gesto político, sino como una señal de alarma institucional. “Esto es grave no solamente desde el punto de vista institucional, sino porque está causando la muerte de gente”, subraya Zamorano.

“Lo que no se veía venir históricamente era que hubiera un conflicto político de esta magnitud. Eso es totalmente nuevo y lo ha traído el gobierno de Donald Trump”

El analista proyecta que las repercusiones del “trauma político y social” provocado por la muerte de Good apenas comienzan. El paralelismo con la muerte de George Floyd en la misma ciudad sugiere un ciclo de protesta y confrontación que profundiza la polarización y cuestiona los fundamentos del federalismo estadounidense, dejando al país sumido en un desorden político estructural.