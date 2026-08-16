El Ciudadano

«Seguridad con derechos, autoridad con límites y democracia con participación” El pronunciamiento de ANEF Araucanía El Directorio Regional de ANEF Araucanía emitió un comunicado público en el que advierte sobre los alcances de la propuesta de reforma constitucional que incorpora un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública.

La organización de trabajadores del Estado señaló que, si ...

La entrada ¿Criminalización del movimiento social y sindical? ANEF Araucanía advierte sobre riesgos del proyecto nuevo estado de excepción se publicó primero en El Ciudadano.