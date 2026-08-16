El Ciudadano Un error de programación reveló la extensa red de bots utilizada por La Libertad Avanza para manipular el apoyo aparente hacia el gobierno de Javie...

Espacio Publicitario Oficial

(VIDEO) Falla informática deja al descubierto red de bots que inflaba el apoyo a Milei en redes

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El Ciudadano Un error de programación reveló la extensa red de bots utilizada por La Libertad Avanza para manipular el apoyo aparente hacia el gobierno de Javier Milei en redes sociales. La exposición de estas cuentas automatizadas pone en evidencia las estrategias de astroturfing empleadas para influir en la opinión pública, destacando la fragilidad de su percepción ... La entrada (VIDEO) Falla informática deja al descubierto red de bots que inflaba el apoyo a Milei en redes se publicó primero en El Ciudadano.

Publicidad Relevante

2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.