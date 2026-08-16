[VIDEO] Messi firmó su triplete ante CF Montreal de Alexis con golazo de tiro libre

El argentino Lionel Messi firmó su triplete en los últimos minutos del partido entre Inter Miami y CF Montreal, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier, con un perfecto tiro libre para decretar el 7-1 definitivo.

Messi, quien provocó un autogol en el primer tiempo y anotó dos golazos en el segundo tiempo, terminó la faena con un tiro libre desde fuera de la medialuna, un remate que no pudo detener el arquero Gillier (90+5').

Revisa el golazo de Messi para el 7-1 de Inter Miami:

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAL MESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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