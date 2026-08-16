A prisión de alta seguridad la cúpula operativa vinculada al crimen de Ronald Ojeda

En el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) de Santiago deberán cumplir la medida cautelar de prisión preventiva Rafael Gámez Salas ("El Turko") y Luis Carrillo Ortiz ("El Gocho"), acusados por el Ministerio Público como piezas operativas clave en el secuestro, homicidio e inhumación del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

La resolución judicial se concretó este viernes tras la llegada de ambos sujetos a territorio nacional, custodiados por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI, en un vuelo procedente de Miami con escala en Bogotá.

Tras su formalización, la magistratura consideró que la libertad de los imputados representa un peligro inminente para la seguridad de la sociedad, ordenando su reclusión en el módulo de máxima seguridad de la capital.

Prisión preventiva para líderes operativos de la facción criminal

Las indagatorias del Ministerio Público y la policía civil ubican a los dos imputados en la cúspide operativa del delito perpetrado en marzo de 2024.

Gámez encabezaba la célula criminal "Los Piratas de Aragua" y fue el encargado de coordinar la logística del secuestro y asesinato por encargo de los cabecillas de la organización, mientras que Carrillo mantenía el dominio territorial del campamento Santa Marta, en la capitalina comuna de Maipú, lugar donde fue enterrado el cuerpo de la víctima.

El tribunal decretó la medida cautelar más gravosa para Rafael Gámez y Luis Carrillo, miembros del Tren de Aragua imputados por el secuestro con homicidio del exteniente Ronald Ojeda. (FOTO: archivo)

"En el caso de 'El Turko' que acaba de llegar hoy, es el que tiene mayor jerarquía dentro de la perpetración en cada una de las fases. Ya hay 12 personas detenidas específicamente en esta investigación referente al secuestro con homicidio de Ronald Ojeda", detalló prefecto Hassel Barrientos.

Asimismo, el funcionario de la PDI dio cuenta que "faltan otros seis que ya están con orden de detención, incluso con notificación roja para ser capturados en el país donde se encuentren".

Los delincuentes buscados y el móvil del crimen

La policía confirmó que los seis sujetos prófugos corresponden a quienes actuaron directamente vestidos con falsos uniformes policiales durante la sustracción de Ojeda, los cuales se encontrarían prófugos en Venezuela.

El dictamen de prisión preventiva se dio a la par de la ratificación de la tesis del Ministerio Público, encabezada por el fiscal metropolitano sur y jefe del equipo ECOH, Héctor Barros, quien descartó que el móvil del crimen haya sido una extorsión económica común y apuntó a las autoridades venezolanas como mandantes.

Los dos imputados continuarán recluidos bajo el régimen de máxima seguridad del penal REPAS hasta el inicio del juicio oral fijado por la justicia para el próximo 20 de octubre.