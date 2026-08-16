Abogado de Milovan Kegevic acusó "golpe de Estado" en el tenis tras asamblea en el COCh

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho
La pugna dirigencial en el tenis chileno sumó un nuevo capítulo luego de la asamblea extraordinaria del Comité Olímpico de Chile (COCh), ya que el abogado de Milovan Kegevic acusó la maniobra de un "golpe de Estado" institucional.
El abogado Javier Gómez, desestimó la validez de la intervención del COCh: "Como Federación de Tenis de Chile no reconocemos esta asamblea ni el directorio que ha emanado de ella".
"La Comisión Electoral adolece de vicios en su constitución, puesto que hay dos integrantes que no son parte de la Fetech y los estatutos así lo exigen", complementó.
Gómez también argumentó: "Todas las actuaciones que ha realizado este último tiempo con la finalidad de dar este golpe de Estado dentro de la Federación de Tenis, son absolutamente nulas e inoponibles a toda nuestra entidad".
"Esto ha sido sometido al Tribunal Electoral (TER), el cual no se pronunció y dejó sin resolver esas presentaciones, por ende esto va subido al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel)", cerró.
2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto
De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.
"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."
3. Proyecciones y Próximos Pasos
Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.