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Abogado de Milovan Kegevic acusó "golpe de Estado" en el tenis tras asamblea en el COCh

La pugna dirigencial en el tenis chileno sumó un nuevo capítulo luego de la asamblea extraordinaria del Comité Olímpico de Chile (COCh), ya que el abogado de Mi...

📅 27 ago a las 17:31 hrs ⏱️ 3 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Abogado de Milovan Kegevic acusó "golpe de Estado" en el tenis tras asamblea en el COCh
📌 QUÉ PASÓ

Abogado de Milovan Kegevic acusó "golpe de Estado" en el tenis tras asamblea en el COCh

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 17:31 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Nacional
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

La pugna dirigencial en el tenis chileno sumó un nuevo capítulo luego de la asamblea extraordinaria del Comité Olímpico de Chile (COCh), ya que el abogado de Milovan Kegevic acusó la maniobra de un "golpe de Estado" institucional.

El abogado Javier Gómez, desestimó la validez de la intervención del COCh: "Como Federación de Tenis de Chile no reconocemos esta asamblea ni el directorio que ha emanado de ella".

"La Comisión Electoral adolece de vicios en su constitución, puesto que hay dos integrantes que no son parte de la Fetech y los estatutos así lo exigen", complementó.

Gómez también argumentó: "Todas las actuaciones que ha realizado este último tiempo con la finalidad de dar este golpe de Estado dentro de la Federación de Tenis, son absolutamente nulas e inoponibles a toda nuestra entidad".

"Esto ha sido sometido al Tribunal Electoral (TER), el cual no se pronunció y dejó sin resolver esas presentaciones, por ende esto va subido al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel)", cerró.
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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Nacional, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
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