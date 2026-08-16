Cambio en las cautelares de Germán Naranjo, el chileno detenido en Brasil por insultos racistas y homófobos: queda en libertad vigilada y deberá utilizar tobillera electrónica

Tras una solicitud por parte de la defensa de Germán Naranjo, la jueza federal Fabiana Alves Rodrigues resolvió sustituir la prisión preventiva del empresario chileno por una libertad vigilada que incluye retención del pasaporte, vigilancia electrónica y un establecimiento de una zona delimitada de circulación.

Un aspecto clave para conseguir esta rebaja de cautelar fue la presentación de un comprobante de arriendo hasta el 24 de agosto de 2027, lo que a juicio de la magistrada constituye un indicio de que el acusado está dispuesto a permanecer en Brasil para enfrentar el proceso.

Más allá de esto, cabe consignar que la tramitación de la causa permanece suspendida, debido a un requerimiento de la defensa de Naranjo para resolver si es inimputable por enfermedad mental.