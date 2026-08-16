El día que el “rey de los trolls” llegó a la sede de RN: la viralizada foto con Cerimedo que reunió a figuras ligadas a la UDI, Parisi y el actual Segundo Piso

El consultor argentino, actualmente detenido en Bolivia y acusado de mantener “granjas de bots”, estuvo en la sede de Renovación Nacional durante la campaña del plebiscito de 2022, según pudo conocer The Clinic.

Su presencia quedó registrada en una fotografía en la que también aparece el entonces prosecretario de RN, Manuel José Errázuriz. En el registro figuran, además, otras personas ligadas a la UDI, a la Fundación Jaime Guzmán, una integrante del actual Segundo Piso de La Moneda y un abogado cercano al PDG y a Franco Parisi.

En el sector, de todos modos, han tomado distancia de cualquier relación institucional con el estratega.