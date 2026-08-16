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El día que el “rey de los trolls” llegó a la sede de RN: la viralizada foto con Cerimedo que reunió a figuras ligadas a la UDI, Parisi y el actual Segundo Piso

El consultor argentino, actualmente detenido en Bolivia y acusado de mantener “granjas de bots”, estuvo en la sede de Renovación Nacional durante la campaña del...

📅 28 ago a las 20:35 hrs ⏱️ 2 min de lectura ✍️ Fuente: The Clinic
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El día que el “rey de los trolls” llegó a la sede de RN: la viralizada foto con Cerimedo que reunió a figuras ligadas a la UDI, Parisi y el actual Segundo Piso
📌 QUÉ PASÓ

El día que el “rey de los trolls” llegó a la sede de RN: la viralizada foto con Cerimedo que reunió a figuras ligadas a la UDI, Parisi y el actual Segundo Piso

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por The Clinic.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 20:35 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Sociedad
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria The Clinic
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El consultor argentino, actualmente detenido en Bolivia y acusado de mantener “granjas de bots”, estuvo en la sede de Renovación Nacional durante la campaña del plebiscito de 2022, según pudo conocer The Clinic.

Su presencia quedó registrada en una fotografía en la que también aparece el entonces prosecretario de RN, Manuel José Errázuriz. En el registro figuran, además, otras personas ligadas a la UDI, a la Fundación Jaime Guzmán, una integrante del actual Segundo Piso de La Moneda y un abogado cercano al PDG y a Franco Parisi.

En el sector, de todos modos, han tomado distancia de cualquier relación institucional con el estratega.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Sociedad, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de The Clinic y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: The Clinic
Ver en The Clinic ↗

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