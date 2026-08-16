1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho
El consultor argentino, actualmente detenido en Bolivia y acusado de mantener “granjas de bots”, estuvo en la sede de Renovación Nacional durante la campaña del plebiscito de 2022, según pudo conocer The Clinic.
Su presencia quedó registrada en una fotografía en la que también aparece el entonces prosecretario de RN, Manuel José Errázuriz. En el registro figuran, además, otras personas ligadas a la UDI, a la Fundación Jaime Guzmán, una integrante del actual Segundo Piso de La Moneda y un abogado cercano al PDG y a Franco Parisi.
En el sector, de todos modos, han tomado distancia de cualquier relación institucional con el estratega.
2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto
De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.
"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."
3. Proyecciones y Próximos Pasos
Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.