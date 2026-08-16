El Ciudadano

Muchas personas en el norte de Chile debieron escapar de sus hogares el martes 18 de agosto producto de la activación de quebradas y sus posteriores aluviones, ocasionados por las intensas y atípicas lluvias registradas en la zona.

Esta situación fue descrita por algunas de ellas como «estar escapando de una guerra», con sonidos ensordecedores ...

La entrada Experto advierte que síntomas tras un evento traumático como el vivido en el norte con los aluviones podrían durar 1 mes se publicó primero en El Ciudadano.