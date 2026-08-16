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Exsubsecretario: Es importante que Milei ordene a las autoridades de Argentina

El exsubsecretario Edgardo Riveros planteó en Cooperativa que es parte del rol del presidente argentino, Javier Milei, "ordenar" a los representantes del Estado...

📅 25 ago a las 19:50 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Exsubsecretario: Es importante que Milei ordene a las autoridades de Argentina
📌 QUÉ PASÓ

Exsubsecretario: Es importante que Milei ordene a las autoridades de Argentina

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 19:50 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Nacional
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El exsubsecretario Edgardo Riveros planteó en Cooperativa que es parte del rol del presidente argentino, Javier Milei, "ordenar" a los representantes del Estado para evitar polémicas como la generada por la soberanía del Estrecho de Magallanes y que derivó en una nota de protesta por parte de Chile.

En conversación con Lo que Queda del Día, el director del Centro de Estudios en Política Internacional de la Universidad Central sostuvo que "fue conveniente, necesario además, la protesta que señaló Chile ante las declaraciones de un alto oficial de la Fuerza Aérea argentina, por lo tanto creo que eso era necesario y defiende lo que es el interés y la posición nacional y eso ha tenido una respuesta de la Cancillería argentina que a mi juicio es importante y hay que acogerla como positiva".

"El punto central está dado en el hecho de que Chile con Argentina tiene definidas sus fronteras mediante tratados internacionales y en este caso específico el Tratado de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que fue fruto de la mediación papal para resolver el tema del Beagle, pero que hace una referencia específica en el artículo 10 al tema del Estrecho de Magallanes", agregó.

Riveros recalcó que "esto no debiera ser fruto, objeto o fuente de ningún comentario de autoridades de cualquier naturaleza, porque esto está definido a través de tratados internacionales, y esto demuestra, una vez más, la importancia que tiene para un país como Chile el respeto al derecho internacional, exigir respeto y cumplir también".

"Hay personeros que lo van a hacer en reiteradas ocasiones, a lo mejor, ojalá que no fuera así. Los jefes de Estado tienen que ordenar, eso obviamente que es importante que el presidente Milei también ordene a sus diversos actores en lo que es el comportamiento que tiene que haber en esta materia", indicó.

El exsubsecretario reiteró que "no digamos que es la actitud de Argentina, del Estado, cuando hay personeros que tienen una jerarquía no menor que en un momento determinado hacen comentarios claramente inconvenientes, innecesarios y que no se ajustan a los acuerdos que existen entre ambos países".

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Nacional, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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