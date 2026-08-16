El Ciudadano

En las últimas horas se denunció el robo de un computador con valiosa información sobre el «caso Bruma», perteneciente al abogado Hugo Martínez, parte del equipo jurídico que representa a las familias de los pescadores fallecidos en esta tragedia.

Según consignaron distintos medios nacionales, el equipo sustraído contiene valiosa información pericial, vinculada precisamente con esta ...

La entrada Fue lo único que robaron: Sujetos irrumpieron en domicilio de abogado del «Caso Bruma» y sustrajeron notebook con valiosa información judicial se publicó primero en El Ciudadano.