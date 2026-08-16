Gonzalo Feito fue formalizado: No podrá acercarse a su expareja y debe hacerse test de drogas

El periodista Gonzalo Feito fue formalizado este martes por el delito de maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), tras la denuncia presentada por su expareja en 2024, decretándose la suspensión condicional del procedimiento por un año.

Se trata de una de las medidas contempladas en el artículo 36 de la Ley N.º 21.675, conocida como Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Razón de su Género, explicaron desde la Fiscalía de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Durante este periodo, el conductor de "Próceres" deberá cumplir con una serie de requisitos, incluyendo fijar domicilio ante el tribunal y tener prohibido acercarse a la víctima y comunicarse con ella.

Además, el comunicador tiene que asistir a un programa de intervención psicológica de reeducación en violencia, además de los tratamientos terapéuticos y de orientación familiar que correspondan.

Junto con ello, debe someterse a una evaluación para determinar la necesidad de tratamiento por consumo problemático de alcohol y drogas, y realizarse un test de drogas cada cuatro meses y remitir sus resultados a la Fiscalía.

Respecto a esto, se fijó una nueva audiencia de revisión para verificar el cumplimiento de las condiciones mencionadas, con la Fiscalía dando cuenta de que la víctima "se mantuvo en conocimiento del proceso investigativo y fue oportunamente informada de las decisiones jurídicas adoptadas, respecto de las cuales ella y su abogado adhirieron".

Feito: "Hoy acepté una salida alternativa amistosa"

Mediante un comunicado, el exconductor de "Sin Filtros" aseguró que aceptó "una salida alternativa amistosa que permite cerrar este proceso y evitar prolongar una situación que ha significado un desgaste innecesario para mi familia".

En el texto, publicado en su cuenta de la red social Instagram, enfatizó en que "esta decisión no significa reconocer los hechos que se me atribuyen ni modifica mi posición respecto de ellos", insistiendo en su inocencia y asegurando que cumplirá con las condiciones establecidas en la audiencia.

Previamente, en conversación con La Tercera, acusó que se trata de una denuncia infundada "para manipularme en un régimen de pensión de alimentos".

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