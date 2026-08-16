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Gonzalo Feito fue formalizado: No podrá acercarse a su expareja y debe hacerse test de drogas

El periodista Gonzalo Feito fue formalizado este martes por el delito de maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), tras la denuncia presen...

📅 1 sept a las 15:19 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Gonzalo Feito fue formalizado: No podrá acercarse a su expareja y debe hacerse test de drogas
📌 QUÉ PASÓ

Gonzalo Feito fue formalizado: No podrá acercarse a su expareja y debe hacerse test de drogas

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 15:19 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Política
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El periodista Gonzalo Feito fue formalizado este martes por el delito de maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), tras la denuncia presentada por su expareja en 2024, decretándose la suspensión condicional del procedimiento por un año.

Se trata de una de las medidas contempladas en el artículo 36 de la Ley N.º 21.675, conocida como Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Razón de su Género, explicaron desde la Fiscalía de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Durante este periodo, el conductor de "Próceres" deberá cumplir con una serie de requisitos, incluyendo fijar domicilio ante el tribunal y tener prohibido acercarse a la víctima y comunicarse con ella.

Además, el comunicador tiene que asistir a un programa de intervención psicológica de reeducación en violencia, además de los tratamientos terapéuticos y de orientación familiar que correspondan.

Junto con ello, debe someterse a una evaluación para determinar la necesidad de tratamiento por consumo problemático de alcohol y drogas, y realizarse un test de drogas cada cuatro meses y remitir sus resultados a la Fiscalía.

Respecto a esto, se fijó una nueva audiencia de revisión para verificar el cumplimiento de las condiciones mencionadas, con la Fiscalía dando cuenta de que la víctima "se mantuvo en conocimiento del proceso investigativo y fue oportunamente informada de las decisiones jurídicas adoptadas, respecto de las cuales ella y su abogado adhirieron".

Feito: "Hoy acepté una salida alternativa amistosa"

Mediante un comunicado, el exconductor de "Sin Filtros" aseguró que aceptó "una salida alternativa amistosa que permite cerrar este proceso y evitar prolongar una situación que ha significado un desgaste innecesario para mi familia".

En el texto, publicado en su cuenta de la red social Instagram, enfatizó en que "esta decisión no significa reconocer los hechos que se me atribuyen ni modifica mi posición respecto de ellos", insistiendo en su inocencia y asegurando que cumplirá con las condiciones establecidas en la audiencia.

Previamente, en conversación con La Tercera, acusó que se trata de una denuncia infundada "para manipularme en un régimen de pensión de alimentos".

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Política, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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