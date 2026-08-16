Igor Lichnovsky sufrió molestias físicas y será baja en la U ante U. de Concepción

Universidad de Chile lamentó una inesperada caída en su plantel, pues el defensor central Igor Lichnovsky se lesionó y quedó descartado para la visita a Universidad de Concepción este domingo 30 de agosto a las 15:00 horas.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, el jugador de 32 años presentó molestias físicas tras su debut en el Superclásico ante Colo Colo, donde jugó todo el segundo tiempo.

Lichnovsky entrenó de manera diferenciada durante los últimos días, pero finalmente será baja en la plantilla de Fernando Gago, que además tendrá otra ausencia.

Pese a haber estado convocado en el clásico, Israel Poblete tampoco estará en el viaje al Biobío, con el fin de resguardar su evolución luego de su última lesión.

Una buena noticia para el "Bulla" es la presencia de Gabriel Castellón, arquero que seguirá como titular más allá tras un microdesgarro que encendió algunas alarmas durante la semana, pero que no le impedirá atajar en el "Ester Roa".