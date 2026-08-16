Las iglesias evangélicas de Chile y sus vínculos con la política, la masonería y el poder

El Ciudadano

Hace pocos días se presentó en Chile el último libro de Benjamín Escobedo; escritor, académico, teólogo, historiador, columnista y secretario ejecutivo de la Sociedad de Historia de las Iglesias Protestantes y Evangélicas de Chile.

La obra se titula “Breve historia de las iglesias protestantes y evangélicas de Chile: ideas, influencias y legados (siglos XIX, XX ...

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