Ministro Rau ante cambios a jornada laboral: “La disposición de diálogo está, pero para llegar a buenos acuerdos que no afecten el corazón de los cambios que queremos hacer”

“Sabemos que una crisis de larga data no se soluciona en un día” comenta el ministro del Trabajo al referirse a los malos resultados del desempleo con cifras sobre 8% por 43 meses seguidos.

Para enfrentar esta situación ha desplegado una agenda laboral con medidas que lo han enfrentado a la oposición. Desde ya anuncia que están preparando el reemplazo de la indemnización por años de servicio por una a todo evento que implicará menos recursos al momento del despido.

“Más del 80% de las personas que terminan una relación laboral no reciben indemnización por años de servicio” remarca para contextualizar el debate que se avecina.