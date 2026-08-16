Ministro Rau ante cambios a jornada laboral: “La disposición de diálogo está, pero para llegar a buenos acuerdos que no afecten el corazón de los cambios que queremos hacer”

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho
“Sabemos que una crisis de larga data no se soluciona en un día” comenta el ministro del Trabajo al referirse a los malos resultados del desempleo con cifras sobre 8% por 43 meses seguidos.
Para enfrentar esta situación ha desplegado una agenda laboral con medidas que lo han enfrentado a la oposición. Desde ya anuncia que están preparando el reemplazo de la indemnización por años de servicio por una a todo evento que implicará menos recursos al momento del despido.
“Más del 80% de las personas que terminan una relación laboral no reciben indemnización por años de servicio” remarca para contextualizar el debate que se avecina.
2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto
De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.
"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."
3. Proyecciones y Próximos Pasos
Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.