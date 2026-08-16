El Ciudadano

En representación del comunero mapuche José Tralcal Coche, la abogada Karina Riquelme Viveros ingresó formalmente una querella criminal -declarada admisible- en contra del abogado Luis Hermosilla Osorio.

La acción, interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago (causa RUC 2610025756-3 y RIT 9451 – 2026), imputa a Hermosilla la comisión de los delitos de ...

La entrada Presentan querella criminal contra Luis Hermosilla por tráfico de influencias y obstrucción a la justicia en caso Luchsinger-Mackay se publicó primero en El Ciudadano.