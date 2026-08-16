1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho
El Ciudadano
En representación del comunero mapuche José Tralcal Coche, la abogada Karina Riquelme Viveros ingresó formalmente una querella criminal -declarada admisible- en contra del abogado Luis Hermosilla Osorio.
La acción, interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago (causa RUC 2610025756-3 y RIT 9451 – 2026), imputa a Hermosilla la comisión de los delitos de ...
La entrada Presentan querella criminal contra Luis Hermosilla por tráfico de influencias y obstrucción a la justicia en caso Luchsinger-Mackay se publicó primero en El Ciudadano.
2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto
De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.
"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."
3. Proyecciones y Próximos Pasos
Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.