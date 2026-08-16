Subsecretario Pavez visitó La Araucanía para coordinar medidas de seguridad

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, visitó la Región de La Araucanía para coordinar medidas de seguridad, evaluar el estado de excepción constitucional y entregar ayuda agrícola en Temuco y zonas aledañas.

La autoridad realizó una agenda de dos días en la zona y el viernes se reunió con el jefe de la Defensa Nacional y los delegados presidenciales de La Araucanía y del Biobío, además de los representantes de Carabineros, Policía de Investigaciones, el Ejército, la Armada y Gendarmería, con el fin de analizar la coordinación del mando operativa que articula el trabajo de las distintas instituciones en la Macrozona Sur.

"Hemos tenido también reuniones con algunas víctimas de terrorismo y de violencia en La Araucanía, con las cuales intercambiamos opiniones sobre la forma en que el Gobierno debe llevar en esta nueva etapa los anhelos de reparación en relación a las personas que han sufrido violencia rural.

Hemos tenido un reporte respecto de lo positivo que ha sido el estado de excepción constitucional", destacó Pavez.

El delegado presidencial Francisco Ljubetic afirmó que el estado de excepción constitucional, que cumplió más de cuatro años de vigencia en la zona, ha traído mayor tranquilidad a las víctimas y existe una notoria baja de los ataques.

"El estado de excepción, que ya se extiende por varios años en ambas regiones, de las cosas que ha dejado para el futuro es precisamente que cuando hay coordinación, y en eso se suman todos los esfuerzos, hay resultados.

Y creo que este es un ejemplo precisamente de aquello, con objetivos muy claros, que es apoyar precisamente ese trabajo", sostuvo.

Ambas autoridades participaron de la entrega de alfalfa para alimentación animal, beneficiando a la agricultura familiar campesina afectada por los últimos sistemas frontales. En la región se catastraron 11.770 productos afectados, de los que 1.414 no son usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).