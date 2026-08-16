TECHO-Chile lanza campaña para sumar nuevos socios que contribuyan a enfrentar la crisis habitacional del país

El Ciudadano

Con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía frente a la realidad que viven miles de familias en situación de pobreza y exclusión habitacional, TECHO-Chile lanzó su nueva campaña para captar socios.

La iniciativa cuenta, a través de tres piezas audiovisuales, las historias de Dina, Jonathan y Mayerling, quienes enfrentan distintas formas de precariedad habitacional ...

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