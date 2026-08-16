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Trump anuncia una ofensiva económica "sin precedentes" para aislar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una nueva ofensiva económica contra Irán, que calificó como la operación de mayor impacto ...

📅 19 ago a las 23:12 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Trump anuncia una ofensiva económica "sin precedentes" para aislar a Irán
📌 QUÉ PASÓ

Trump anuncia una ofensiva económica "sin precedentes" para aislar a Irán

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 23:12 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Política
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una nueva ofensiva económica contra Irán, que calificó como la operación de mayor impacto jamás emprendida contra un país, con la que busca cortar las vías de financiamiento y apoyo a la República Islámica.

"Hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país", afirmó Trump en su red Truth Social, donde advirtió que cualquier país que permita a sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionar "cualquier tipo de salvavidas" a Irán afrontará a su vez consecuencias económicas.

El mandatario precisó que la medida contempla cortar las vías utilizadas para eludir las sanciones y mantener los flujos financieros hacia Irán, entre ellas el contrabando de petróleo, las líneas de intercambio de divisas, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques y las empresas pantalla.

Trump exigió que todas estas operaciones "se detengan AHORA", y advirtió de que Washington vigilará a los países y entidades que permitan mantenerlas.

El líder estadounidense presentó la iniciativa como una nueva fase de la presión estadounidense sobre Teherán, tras asegurar que las Fuerzas Armadas iraníes han quedado gravemente debilitadas tras los recientes enfrentamientos y que su economía se encuentra al borde del colapso.

"Esto será un DÍA D económico", afirmó, al pedir a los aliados de EE.UU. que se sumen al aislamiento de Irán y reiterar que su gobierno impedirá que el país obtenga un arma nuclear.

Previamente, Trump había opinado que "quizá en algún momento" Washington y Teherán podrían retomar negociaciones para poner fin a la guerra, aunque apuntó que la actual situación en el estrecho de Ormuz "es muy buena" y que muchos petroleros lo están transitando sin problema.

"Quizás en algún momento, aunque ahora mismo creo que la situación (en Ormuz) es muy buena. Pero sí, quizás en algún momento", respondió Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por el estado de las conversaciones, después de que el alto el fuego bilateral firmado en junio expirara este pasado lunes.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Política, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
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