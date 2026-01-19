Zootopia 2 Se Convierta En La Película Animada De Hollywood Más Taquillera De La Historia

La secuela de Disney supera los 1.706 millones de dólares a nivel global, desplazando a “Intensa-Mente 2” y consolidándose como el noveno estreno más exitoso de todos los tiempos, en un fin de semana donde “Exterminio: El templo de huesos” debutó con fuerza.

“Zootopia 2” ha alcanzado un hito histórico en la taquilla mundial. Según los datos consolidados de Box Office Mojo, la producción de Disney ha recaudado 1.706 millones de dólares, superando a “Intensa-Mente 2” y coronándose como la película animada hecha en Hollywood con mayor recaudación de la historia. No obstante, el título global absoluto lo mantiene la cinta china “Ne Zha 2”, con 2.250 millones de dólares, según reportó Variety.

Contexto y Desarrollo



Con esta cifra, la secuela protagonizada por Judy Hopps y Nick Wilde se posiciona como el noveno estreno mundial más taquillero de todos los tiempos, ubicándose detrás de colosos del cine como “Spider-Man: Sin camino a casa” (1.900 millones) y “Avengers: Infinity War” (2.000 millones).

El panorama de la taquilla del fin de semana estuvo marcado por el estreno de “Exterminio: El templo de huesos”. La secuela posapocalíptica recaudó 31 millones de dólares a nivel global en su primer fin de semana, con 13 millones provenientes de los cines de Norteamérica.

En el mercado doméstico estadounidense, el liderazgo se mantuvo firme para “Avatar: Fuego y ceniza”. La tercera entrega de la saga de James Cameron sumó 13,3 millones de dólares, elevando su total global a 1.322 millones desde su estreno el pasado 19 de diciembre.

“Zootopia 2” ocupó el tercer puesto en Norteamérica este fin de semana con 8,8 millones de dólares, seguida de cerca por “La empleada” (8,5 millones) y “Marty Supremo” (5,5 millones).

“El récord de ‘Zootopia 2’ confirma el poder duradero de las franquicias familiares de animación en la taquilla global, incluso en un mercado cada vez más fragmentado y competitivo.”

El éxito de la película de Disney refuerza la viabilidad comercial de las secuelas animadas de alto presupuesto y establece un nuevo listón para la industria de Hollywood, que ahora observa cómo el cine chino, con títulos como “Ne Zha 2”, define los récords absolutos a escala mundial.