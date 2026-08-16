1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho
Tras varias semanas de crisis luego de la elección del pasado 6 de junio, cuando el hoy inhabilitado Milovan Kegevic resultó electo como presidente, la Federación de Tenis de Chile celebró este jueves una asamblea en la que se dio forma a un renovado directorio encabezado por Juan Bugueño.
“A partir de ahora queremos que se vuelva a hablar de nuestros deportistas, de nuestros entrenadores, de nuestros clubes, de nuestras asociaciones y de los desafíos que tenemos por delante.
Ese será el sello de esta administración”, declaró el nuevo mandamás de la FETECH.
2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto
De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.
"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."
3. Proyecciones y Próximos Pasos
Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.