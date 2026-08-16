Tras varias semanas de crisis luego de la elección del pasado 6 de junio, cuando el hoy inhabilitado Milovan Kegevic resultó electo como presidente, la Federación de Tenis de Chile celebró este jueves una asamblea en la que se dio forma a un renovado directorio encabezado por Juan Bugueño.

“A partir de ahora queremos que se vuelva a hablar de nuestros deportistas, de nuestros entrenadores, de nuestros clubes, de nuestras asociaciones y de los desafíos que tenemos por delante.

Ese será el sello de esta administración”, declaró el nuevo mandamás de la FETECH.