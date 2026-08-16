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&#8220;Lo empecé a comprender muy temprano&#8221;: Jorge Quiroz explica su tránsito hacia la derecha viniendo de una familia de izquierda

El ministro de Hacienda dio a conocer varios detalles de cómo fue encontrando su domicilio político en la derecha, pese a crecer en una familia profundamente id...

📅 30 ago a las 19:29 hrs ⏱️ 2 min de lectura ✍️ Fuente: The Clinic
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&#8220;Lo empecé a comprender muy temprano&#8221;: Jorge Quiroz explica su tránsito hacia la derecha viniendo de una familia de izquierda
📌 QUÉ PASÓ

&#8220;Lo empecé a comprender muy temprano&#8221;: Jorge Quiroz explica su tránsito hacia la derecha viniendo de una familia de izquierda

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por The Clinic.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 19:29 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Economía
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria The Clinic
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El ministro de Hacienda dio a conocer varios detalles de cómo fue encontrando su domicilio político en la derecha, pese a crecer en una familia profundamente identificada con la izquierda.

"En la familia se discutía de política. Yo discutí con mi padre hasta que se murió", fue parte de lo que contó. "Mi madre fue comunista en su juventud. Hoy es una fanática del Presidente", fue otra de sus frases.

En la misma línea, explicó cómo era su condición de opositor a la dictadura: "Durante la época de Pinochet había un grupo que éramos opositores a Pinochet, sobre todo por consideraciones de abusos a los derechos humanos, por ser un gobierno dictatorial, pero éramos muy entusiastas de las reformas económicas que se estaban haciendo".

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Economía, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de The Clinic y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: The Clinic
Ver en The Clinic ↗

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