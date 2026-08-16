Tras un oficio presentado por la diputada Irací Hassler, el Ministerio de Obras Públicas confirmó que el Parque Central sobre la Autopista Central, anunciado po...

Espacio Publicitario Oficial

“No se encuentra dentro de las prioridades”: MOP congela obras del parque en la Autopista Central anunciado por Boric en 2024 que debían comenzar en 2026

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Tras un oficio presentado por la diputada Irací Hassler, el Ministerio de Obras Públicas confirmó que el Parque Central sobre la Autopista Central, anunciado por Gabriel Boric en 2024, no registra avances ni está considerado entre sus prioridades actuales. La parlamentaria pidió explicaciones por la paralización del proyecto, que consideraba un parque de 10 hectáreas entre San Pablo y Toesca.

Publicidad Relevante

2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.