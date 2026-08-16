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¿Cuándo y dónde ver el estreno de Alejandro Tabilo en el US Open?

El tenista chileno Alejandro Tabilo, 28 en el ranking mundial, enfrentará al Yannick Hanfmann (54°) en la primera ronda del US Open, último Grand Slam de la tem...

📅 29 ago a las 14:03 hrs ⏱️ 3 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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¿Cuándo y dónde ver el estreno de Alejandro Tabilo en el US Open?
📌 QUÉ PASÓ

¿Cuándo y dónde ver el estreno de Alejandro Tabilo en el US Open?

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 14:03 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Deportes
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El tenista chileno Alejandro Tabilo, 28 en el ranking mundial, enfrentará al Yannick Hanfmann (54°) en la primera ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada.

El estreno de Tabilo en el US Open está programado para este lunes 31 de agosto en el tercer turno del Court 6 en Flushing Meadows, cerca de las 14:30 horas (18:30 GMT), y tendrá transmisión en TV cable en la señal de ESPN, y en streaming a través de la plataforma Disney+Premium.

Tabilo y Hanfmann se han enfrentado en tres ocasiones, todas en 2024, con dos triunfos para el chileno, en el ATP de Buenos Aires y el Masters de Roma; la derrota fue en Copa Davis, ante el equipo de Alemania.

En caso de avanzar, Tabilo se enfrentará al ganador de la llave entre el búlgaro Grigor Dimitrov (137°) y el australiano Alexei Popyrin (130°).

Todos los detalles de la participación de Alejandro Tabilo en el US Open los podrás seguir a través de Cooperativa.cl

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Deportes, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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