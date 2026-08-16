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[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones tras el duelo pendiente de Coquimbo Unido y la UC

Coquimbo Unido y Universidad Católica se medirán este miércoles en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" en un duelo pendiente por la fecha 19 de la Liga de P...

📅 26 ago a las 17:44 hrs ⏱️ 3 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones tras el duelo pendiente de Coquimbo Unido y la UC
📌 QUÉ PASÓ

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones tras el duelo pendiente de Coquimbo Unido y la UC

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 17:44 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Deportes
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Coquimbo Unido y Universidad Católica se medirán este miércoles en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" en un duelo pendiente por la fecha 19 de la Liga de Primera.

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona

1

Colo Colo

20

49

+22

Libertadores

2

Universidad de Chile

20

36

+12

Libertadores

3

Universidad Católica

20

33

+14

Duelo Chile 4

4

Palestino

20

33

+5

Sudamericana

5

Ñublense

19

32

+3

Sudamericana

6

Everton

20

30

+6

Sudamericana

7

Deportes Limache

19

27

+7

-

8

Deportes Concepción

20

27

-1

-

9

Coquimbo

Unido

19

26

+2

-

10

Deportes La Serena

20

24

-3

-

11

O'Higgins

20

24

-7

-

12

Huachipato

20

24

-10

-

13

Audax Italiano

20

22

-3

-

14

U. de Concepción

19

19

-12

-

15

Cobresal

20

18

-10

Descenso

16

Unión La Calera

20

14

-20

Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Deportes, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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