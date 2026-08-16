🔍 BUSCAR
SANTIAGO • VALPARAÍSO • CONCEPCIÓN • REGIONES
✉️ BOLETÍN DIARIO

Chile Noticias

El Diario Digital de Chile • Cobertura Nacional y Regional en Tiempo Real

Trump descartó apuro para negociar con Irán y redobló presión económica a seis meses del conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que no tiene prisa en retomar las conversaciones de paz estancadas con Irán y aseguró que man...

📅 26 ago a las 19:12 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
📢 Compartir Noticia:
💬 WhatsApp 𝕏 X 📘 Facebook ✈️ Telegram
Espacio Publicitario Oficial
Trump descartó apuro para negociar con Irán y redobló presión económica a seis meses del conflicto
📌 QUÉ PASÓ

Trump descartó apuro para negociar con Irán y redobló presión económica a seis meses del conflicto

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 19:12 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Deportes
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que no tiene prisa en retomar las conversaciones de paz estancadas con Irán y aseguró que mantiene "mucha ventaja" sobre la República Islámica, contra la que busca redoblar la presión económica a punto de cumplirse los seis meses del conflicto.

Trump afirmó en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera que no estableció una fecha límite para que Teherán regrese a las negociaciones en busca de un acuerdo que ponga fin definitivo a las hostilidades.

"No tengo ningún plazo, ninguno. No tengo prisa. No tengo plazo alguno. Estamos ganando con mucha ventaja", insistió.

El presidente de Estados Unidos descartó fijar una fecha límite para retomar las conversaciones de paz con Teherán. (FOTO: Pexels)

El mandatario reiteró que la República Islámica tiene "una inflación enorme" y su "economía se está desmoronando". También repitió que los líderes iraníes "tratan muy mal a su pueblo y están matando a muchísimos manifestantes".

Las declaraciones de Trump tienen lugar dos días después de que Washington presentara la operación Paria económico, que busca sancionar a todo aquel que comercie con Irán.

Pentágono no descarta el uso de "ataques cinéticos"

Estas nuevas acciones, que aún no tienen fecha de aplicación, se unen a un bloqueo naval estadounidense sobre puertos y costas de Irán, que desde el inicio del conflicto interrumpió como represalia el paso por el estratégico estrecho de Ormuz, lo que ha afectado al suministro de crudo mundial y disparado el precio de los hidrocarburos.

Preguntado sobre si las medidas económicas son más eficaces que un ataque militar, el presidente respondió: "Creo que ambas son efectivas".

"No tengo ningún plazo, ninguno. No tengo prisa. No tengo plazo alguno. Estamos ganando con mucha ventaja", afirmó Trump. (FOTO: EFE)

Trump aseguró la víspera que las fuerzas militares de su país han desminado el estrecho de Ormuz y advirtió a Irán sobre cualquier intento de colocar nuevos explosivos en la importante vía de comercio de crudo.

A su vez, el lunes pasado, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono no descarta el uso de "ataques cinéticos" contra objetivos iraníes.

Al lanzar la ofensiva inicial junto a Israel el 28 de febrero pasado, el mandatario estadounidense dijo que la guerra contra Irán duraría "unas dos semanas", plazo que luego ha ido alargando.

Publicidad Relevante

2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Deportes, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

Noticias Relacionadas

Jaime Pizarro explicó las medidas que tomará Colo Colo ante el Tribunal por los gestos de Correa
Deportes

Jaime Pizarro explicó las medidas que tomará Colo Colo ante el Tribunal por los gestos de Correa

📅 26 ago
La UC se puso al día de la mejor forma con victoria frente a Coquimbo
Nacional

La UC se puso al día de la mejor forma con victoria frente a Coquimbo

📅 26 ago
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones tras el duelo pendiente de Coquimbo Unido y la UC
Deportes

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones tras el duelo pendiente de Coquimbo Unido y la UC

📅 26 ago
🇨🇱 Red de Portales y Servicios Nacionales Herramientas Ciudadanas
ChileDeportes.cl Radar Deportivo SismosChile.cl Sismos en Vivo SaldoBip.com Consulta Bip! FeriadosChile.com Festivos 2026 NotariosChile.com Notarías de Turno Valor-UF.cl Cotización UF