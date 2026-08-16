(VIDEO) Acusan uso de tecnofascismo y cuentas falsas en votaciones de la región, intervención vinculada a consultor detenido Fernando Cerimedo

El Ciudadano

Se revela un posible caso de tecnofascismo donde se habrían utilizado cuentas falsas para influir en votaciones en la región. El expresidente colombiano Gustavo Petro destaca la manipulación en Chile durante el plebiscito constitucional, vinculando al consultor Fernando Cerimedo con campañas de desinformación.

El caso representa un ejemplo de cómo la tecnología puede ser mal ...

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