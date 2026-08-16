(VIDEO) “Chile merece la verdad»: Manouchehri emplaza a Kast por presuntos vínculos de su entorno con Fernando Cerimedo

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho
El Ciudadano
El diputado Daniel Manouchehri solicita explicaciones públicas al Presidente José Antonio Kast sobre posibles conexiones de su entorno político con Fernando Cerimedo, conocido por su participación en estrategias digitales controvertidas.
Se señala a Cerimedo por su asociación con operaciones comunicacionales, incluidas cuentas falsas y redes de ‘trolls' relacionadas con la derecha. El llamado resalta la ...
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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto
De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.
"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."
3. Proyecciones y Próximos Pasos
Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.