(VIDEO) “Chile merece la verdad»: Manouchehri emplaza a Kast por presuntos vínculos de su entorno con Fernando Cerimedo

El Ciudadano

El diputado Daniel Manouchehri solicita explicaciones públicas al Presidente José Antonio Kast sobre posibles conexiones de su entorno político con Fernando Cerimedo, conocido por su participación en estrategias digitales controvertidas.

Se señala a Cerimedo por su asociación con operaciones comunicacionales, incluidas cuentas falsas y redes de ‘trolls' relacionadas con la derecha. El llamado resalta la ...

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