(VIDEO) ¿El Frente Amplio seguirá a Tomás Vodanovic? Análisis de la carta polémica y sus implicaciones políticas

El Ciudadano

Álvaro Valenzuela, Juan Pablo Sanhueza y Axel Indey analizan una carta polémica de Jaime Bellolio y Tomás Vodanovic que llama a la clase política a formar consensos amplios sobre diversas propuestas.

Discusión sobre el impacto de estas recomendaciones en la alineación política del Frente Amplio en el programa Gobierno de Emergencia.

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