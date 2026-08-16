El Ciudadano

Un destacado músico nacional sorprende con un espectáculo en el Teatro CA660 que fusiona su trayectoria con la banda Electrodomésticos, su carrera en solitario y nuevas propuestas creativas.

Una experiencia renovada que incluye lo mejor de su legado musical junto a inéditas exploraciones artísticas. Entradas disponibles en Ticketplus.

La entrada (VIDEO) El músico nacional presenta un innovador espectáculo en el Teatro CA660 se publicó primero en El Ciudadano.