(VIDEO) Incoherencia en el discurso oficial: Impacto de los recortes presupuestarios en programas de contención social en Chile

El Ciudadano

Una comunicadora y asesora política examina la agenda de protección social del gobierno chileno, criticando los recortes presupuestarios que llevaron al cierre de la Fundación de las Familias y sus 52 centros comunitarios, afectando a más de 1.900 usuarios.

Además, señala cómo se ha mantenido la discusión fuera del debate público, resaltando las contradicciones en ...

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