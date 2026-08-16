[VIDEO] Messi sacudió a CF Montreal de Alexis Sánchez con un golazo para Inter Miami

El argentino Lionel Messi exhibió su talento y anotó un golazo para el 3-1 parcial de Inter Miami sobre CF Montreal, el equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier, este sábado en el segundo tiempo del duelo en la MLS.

Messi recibió la pelota en la medialuna y mostró su habilidad, aguantando la marca y eludiendo rivales para sacar un remate de diestra, superando al arquero Gillier (50').

El gol de Messi llegó 10 minutos antes del ingreso de Alexis Sánchez a la cancha.

Revisa el gol de Messi para Inter Miami:

NA, ESTE TIPO ESTÁ LOCO. pic.twitter.com/UhaKffu9dx