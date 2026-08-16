🔍 BUSCAR
SANTIAGO • VALPARAÍSO • CONCEPCIÓN • REGIONES
✉️ BOLETÍN DIARIO

Chile Noticias

El Diario Digital de Chile • Cobertura Nacional y Regional en Tiempo Real

[VIDEO] Messi sacudió a CF Montreal de Alexis Sánchez con un golazo para Inter Miami

El argentino Lionel Messi exhibió su talento y anotó un golazo para el 3-1 parcial de Inter Miami sobre CF Montreal, el equipo de los chilenos Alexis Sánchez y ...

📅 29 ago a las 21:18 hrs ⏱️ 2 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
📢 Compartir Noticia:
💬 WhatsApp 𝕏 X 📘 Facebook ✈️ Telegram
Espacio Publicitario Oficial
[VIDEO] Messi sacudió a CF Montreal de Alexis Sánchez con un golazo para Inter Miami
📌 QUÉ PASÓ

[VIDEO] Messi sacudió a CF Montreal de Alexis Sánchez con un golazo para Inter Miami

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 21:18 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Nacional
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El argentino Lionel Messi exhibió su talento y anotó un golazo para el 3-1 parcial de Inter Miami sobre CF Montreal, el equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier, este sábado en el segundo tiempo del duelo en la MLS.

Messi recibió la pelota en la medialuna y mostró su habilidad, aguantando la marca y eludiendo rivales para sacar un remate de diestra, superando al arquero Gillier (50').

El gol de Messi llegó 10 minutos antes del ingreso de Alexis Sánchez a la cancha.

Revisa el gol de Messi para Inter Miami:

NA, ESTE TIPO ESTÁ LOCO. pic.twitter.com/UhaKffu9dx

Publicidad Relevante

2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Nacional, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

Noticias Relacionadas

[VIDEO] Messi firmó su triplete ante CF Montreal de Alexis con golazo de tiro libre
Nacional

[VIDEO] Messi firmó su triplete ante CF Montreal de Alexis con golazo de tiro libre

📅 29 ago
Alexis sufrió el show de Messi en humillante caída por 7-1 de CF Montreal ante Inter Miami
Nacional

Alexis sufrió el show de Messi en humillante caída por 7-1 de CF Montreal ante Inter Miami

📅 29 ago
[VIDEO] Suárez y Messi se desataron con golazos para Inter Miami ante CF Montreal de Alexis
Nacional

[VIDEO] Suárez y Messi se desataron con golazos para Inter Miami ante CF Montreal de Alexis

📅 29 ago
🇨🇱 Red de Portales y Servicios Nacionales Herramientas Ciudadanas
ChileDeportes.cl Radar Deportivo SismosChile.cl Sismos en Vivo SaldoBip.com Consulta Bip! FeriadosChile.com Festivos 2026 NotariosChile.com Notarías de Turno Valor-UF.cl Cotización UF