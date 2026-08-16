El Ciudadano

Estudiantes de secundaria y universidad se movilizarán para expresar su rechazo a varias políticas del Gobierno de José Antonio Kast. Las protestas se centrarán en la reforma tributaria, la Ley de Escuelas Protegidas, el nuevo estado de excepción y los recortes al presupuesto público.

La convocatoria iniciará a las 10:30 horas en Metro Baquedano.

La entrada (VIDEO) No seremos espectadores: estudiantes vuelven a las calles este 3 de septiembre se publicó primero en El Ciudadano.