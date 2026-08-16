[VIDEOS] Los goles de Zampedri y Gómez que liquidaron a Coquimbo

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho
Universidad Católica reaccionó y revirtió el marcador ante Coquimbo Unido con el 2-1 en su duelo pendiente por la fecha 19 de la Liga de Primera, disputado en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
En el minuto 69 Diego Corral entraba por la derecha y parecía que perdía el balón, pero la zaga "pirata" se durmió en la marca y Fernando Zampedri apareció libre para el 1-1 parcial con arco abierto.
😮💨⚽🛡️ UN TORO SUELTO EN EL SÁNCHEZ RUMOROSO
Fernando Zampedri volvió hacer de las suyas en este #MatchdayMiércoles y el artillero de #LosCruzados llegó a las 20 conquistas en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.
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🤯⚽🛡️ EL PESADILLA Y EL TANTO DE LA VENTAJA
En 10 minutos, #LosCruzados dieron vuelta el marcador en este #MatchdayMiércoles gracias a esta conquista de Martín Gómez, tras la asistencia de Fernando Zampedri.
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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto
De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.
"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."
3. Proyecciones y Próximos Pasos
Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.