[VIDEOS] Los goles de Zampedri y Gómez que liquidaron a Coquimbo

Universidad Católica reaccionó y revirtió el marcador ante Coquimbo Unido con el 2-1 en su duelo pendiente por la fecha 19 de la Liga de Primera, disputado en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

En el minuto 69 Diego Corral entraba por la derecha y parecía que perdía el balón, pero la zaga "pirata" se durmió en la marca y Fernando Zampedri apareció libre para el 1-1 parcial con arco abierto.

😮‍💨⚽🛡️ UN TORO SUELTO EN EL SÁNCHEZ RUMOROSO

Fernando Zampedri volvió hacer de las suyas en este #MatchdayMiércoles y el artillero de #LosCruzados llegó a las 20 conquistas en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.

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🤯⚽🛡️ EL PESADILLA Y EL TANTO DE LA VENTAJA

En 10 minutos, #LosCruzados dieron vuelta el marcador en este #MatchdayMiércoles gracias a esta conquista de Martín Gómez, tras la asistencia de Fernando Zampedri.

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