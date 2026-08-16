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[VIDEOS] Los goles de Zampedri y Gómez que liquidaron a Coquimbo

Universidad Católica reaccionó y revirtió el marcador ante Coquimbo Unido con el 2-1 en su duelo pendiente por la fecha 19 de la Liga de Primera, disputado en e...

📅 26 ago a las 19:51 hrs ⏱️ 3 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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[VIDEOS] Los goles de Zampedri y Gómez que liquidaron a Coquimbo
📌 QUÉ PASÓ

[VIDEOS] Los goles de Zampedri y Gómez que liquidaron a Coquimbo

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 19:51 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Deportes
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Universidad Católica reaccionó y revirtió el marcador ante Coquimbo Unido con el 2-1 en su duelo pendiente por la fecha 19 de la Liga de Primera, disputado en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

En el minuto 69 Diego Corral entraba por la derecha y parecía que perdía el balón, pero la zaga "pirata" se durmió en la marca y Fernando Zampedri apareció libre para el 1-1 parcial con arco abierto.

😮‍💨⚽🛡️ UN TORO SUELTO EN EL SÁNCHEZ RUMOROSO

Fernando Zampedri volvió hacer de las suyas en este #MatchdayMiércoles y el artillero de #LosCruzados llegó a las 20 conquistas en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.

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🤯⚽🛡️ EL PESADILLA Y EL TANTO DE LA VENTAJA

En 10 minutos, #LosCruzados dieron vuelta el marcador en este #MatchdayMiércoles gracias a esta conquista de Martín Gómez, tras la asistencia de Fernando Zampedri.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Deportes, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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