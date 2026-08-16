🔍 BUSCAR
SANTIAGO • VALPARAÍSO • CONCEPCIÓN • REGIONES
✉️ BOLETÍN DIARIO

Chile Noticias

El Diario Digital de Chile • Cobertura Nacional y Regional en Tiempo Real

Betis de Pellegrini sufrió dura derrota contra Levante que cortó su inicio triunfal en La Liga

Real Betis de Manuel Pellegrini lamentó una dolorosa derrota 5-2 en su visita a Levante, en el Estadio Ciudad de Valencia, que cortó su invicto en la tercera fe...

📅 29 ago a las 14:18 hrs ⏱️ 2 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
📢 Compartir Noticia:
💬 WhatsApp 𝕏 X 📘 Facebook ✈️ Telegram
Espacio Publicitario Oficial
Betis de Pellegrini sufrió dura derrota contra Levante que cortó su inicio triunfal en La Liga
📌 QUÉ PASÓ

Betis de Pellegrini sufrió dura derrota contra Levante que cortó su inicio triunfal en La Liga

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 14:18 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Nacional
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

Real Betis de Manuel Pellegrini lamentó una dolorosa derrota 5-2 en su visita a Levante, en el Estadio Ciudad de Valencia, que cortó su invicto en la tercera fecha de La Liga española.

Los goles del encuentro fueron anotados por Adrián De la Fuentes (24'), Enzo Bardeli (45+1'), Jon Ander Olasagasti (90+5') y un doblete de Roger Brugué (56', 70'). Mientras que Marc Bartra (24') y Rodrigo Riquelme (45+4') anotaron para los verdiblancos.

Con esta derrota, Real Betis quedó momentáneamente en la quinta posición de la tabla con seis puntos, por su parte Levante escaló al décimo lugar con cuatro unidades.

El siguiente partido del cuadro dirigido por Manuel Pellegrini será de local ante Real Madrid el viernes 4 de septiembre a las 15:00 horas (19:00 GMT), mientras que el conjunto azulgrana visitará a Málaga CF el domingo 6 de septiembre a las 13:30 horas (17:30 GMT).

Publicidad Relevante

2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Nacional, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

Noticias Relacionadas

Subsecretario Pavez visitó La Araucanía para coordinar medidas de seguridad
Política

Subsecretario Pavez visitó La Araucanía para coordinar medidas de seguridad

📅 29 ago
Unión Española recibe a Rangers de Talca en la Liga de Ascenso
Nacional

Unión Española recibe a Rangers de Talca en la Liga de Ascenso

📅 29 ago
Couso reitera críticas a la reforma: Permitiría espiar a periodistas y exiliar a disidentes
Política

Couso reitera críticas a la reforma: Permitiría espiar a periodistas y exiliar a disidentes

📅 29 ago
🇨🇱 Red de Portales y Servicios Nacionales Herramientas Ciudadanas
ChileDeportes.cl Radar Deportivo SismosChile.cl Sismos en Vivo SaldoBip.com Consulta Bip! FeriadosChile.com Festivos 2026 NotariosChile.com Notarías de Turno Valor-UF.cl Cotización UF