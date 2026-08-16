Camila Flores (RN) y controversia en reforma de seguridad: “La responsabilidad política es del ministro Arrau”

La senadora enfatiza que el principal responsable del ingreso del cuestionado proyecto “no es el Presidente ni los subsecretarios”, sino el ministro de Segurida...

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1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

La senadora enfatiza que el principal responsable del ingreso del cuestionado proyecto “no es el Presidente ni los subsecretarios”, sino el ministro de Seguridad, a quien además atribuye un exceso de confianza por asumir que contaba con las mayorías en el Parlamento. “El Gobierno tiene que entender que si bien los apoyamos, no estamos disponibles a votar cualquier cosa como si fuésemos un buzón”, advierte la legisladora. Flores también expresa su “desazón” por no ver concretados los indultos a exuniformados, evita hacer una autocrítica por su viralizada discusión con la senadora Campillai —“lo que ocurrió, ocurrió”— y aborda la investigación judicial en su contra.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.