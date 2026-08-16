Christian Bravo fue trasladado a un centro asistencial por bomba de estruendo en el Coquimbo-Huachipato

El arquero Christian Bravo fue retirado en ambulancia del estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", tras el impacto de una bomba de estruendo cerca de su arco en el partido entre Coquimbo Unido y Huachipato, y fue trasladado a un centro asistencial.

El incidente ocurrió cerca de los 68 minutos de partido, cuando los hinchas piratas lanzaron la bomba de estruendo, estallando cerca donde estaba el guardameta.

Momento exacto donde le caen los petardos a cristián Bravo de Huachipato. Mal ahi la gente de coquimbo atacando la integridad del buen arquero acerero. pic.twitter.com/9cUESjHne7

Por culpa de este incidente, el partido fue suspendido por el árbitro Nicolás Gamboa.

❌⚽🇨🇱 PARTIDO SUSPENDIDO

Nicolás Gamboa, árbitro del duelo entre Coquimbo Unido y Huachipato, ratificó su decisión de suspender definitivamente el duelo tras el lanzamiento de bombas de ruido que afectaron a Christian Bravo, arquero de Los Acereros.#LigaDePrimeraMercadoLibre… pic.twitter.com/BXhEZeqVF7